Бериша: «Не знаю, почему не был в старте»

Лучший футболист встречи ЦСКА - «Ахмат» Бернард Бериша для «Матч ТВ» поделился впечатлениями от игры.

- Слава богу, всё прошло хорошо, получилось забить и хорошо отыграть. Были определенные внутренние проблемы в последние три-четыре недели. Но слава богу, что всё прошло в очень хорошем позитивном ключе.

- Когда забили первый гол, мысли были о ничьей, или только на победу играли?

- Изначально было очень важно не проиграть, а потом уже концентрироваться на атаку, на том, чтобы выиграть. Слава богу, мы победили. У нас отличные игроки, сейчас очень важно сплотиться, потому что ситуация у нас непростая.

- Если вы говорили о сложностях в последнее время, эти гол плюс пас сегодня означают теперь, что вы стали игроком стартового состава?

- Честно говоря, я не знаю, почему не был в старте. Но сейчас для меня очень важный и переломный момент. К счастью, сейчас что-то получается, а дальше посмотрим.