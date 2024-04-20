ЦСКА впервые проиграл в 2024 году

В субботу, 20 апреля, ЦСКА уступил на своём поле «Ахмату» в матче 25-го тура Российской премьер-лиги.

Встреча между командами завершилась со счетом 1:2. Стоит сказать, что «армейцы» доигрывали матч без двух центральных защитников, которые были удалены.

Для ЦСКА поражение от «Ахмата» стало первым в весенней части сезона. Ранее «красно-синие» провели восемь матчей, в которых одержали пять побед и два раза сыграли вничью.

На данный момент подопечные Владимира Федотова занимают пятое место в чемпионате России, имея в копилке 37 очков в 24 встречах.

25 апреля ЦСКА примет на своем поле «Спартак». Начало поединка запланировано на 20:30 по мск.

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