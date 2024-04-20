Удаления Виллиана и Дивеева, пенальти Чалова: ЦСКА с 19-й минуты играл в меньшинстве и уступил «Ахмату» Адиева

ЦСКА и «Ахмат» сошлись в рамках чемпионата России по футболу. Матч 25-го тура РПЛ состоялся 20 апреля на стадионе «ВЭБ Арена».

Субботний день в РПЛ закрывали ЦСКА, который подошёл к матчу в шикарном настроении – команда Владимира Федотова уверенно шагнула в финал Пути РПЛ Кубка России, где сыграет с «Зенитом». И «Ахмат», который чуть ли не в трауре. Четыре поражения подряд, последнее из которых от «Балтики» было со счётом 1:7! Только назначенный Магомед Адиев уже подвисает, после самого крупного поражения в истории нужно было играть против ЦСКА.

И ведь первые 10 минут реально «армейцы» играли без проблем. Воздушно комбинировали, много атаковали, пробивали путь к воротам Шелия. Прям опасных моментов не случилось, но уже чувствовалось, что у «Ахмата» будут проблемы. Однако всё повернулось иначе. Сначала Тодорович разыграл длинную «стеночку» с Агаларовым и набросил аккурат на угол вратарской площади. Оттуда через себя пробил Садуллаев, пославший мяч выше перекладины.

И если Лечи «армейцев» простил, то Виллиан Роша – нет. Бразилец на фланге бросил в ноги всё тому же Садуллаеву, опасно прыгнув шипами. Для начала арбитр показал жёлтую карточку, но затем его позвали к монитору. Паузу, просмотр повтора и неутешительный для ЦСКА вердикт – красная карточка Виллиану Роше. Даже в меньшинстве «армейцы» владели мячом больше, но опасных моментов более никто не создавал. А ещё в первом тайме Владимир Федотов выпустил Игоря Дивеева вместо Виктора Мендеса, оставив команду практически без полузащитников.

Сразу после перерыва «Ахмат» наконец воспользовался численным преимуществом. Воспользовался очень громко: пошёл прострел справа, Агаларов стянул внимание защитников и позволил Садуллаеву пробить метров с десяти. Тороп кончиками пальцев коснулся мяча, отправив его в перекладину. «Ахмат» же почувствовал запах крови и разгонял атаки.

Дальний удар Шатары после подбора заставил знатно потрудиться Торопа, Садуллаев после прострела Богосоваца мог расстреливать Торопа из центра штрафной площади, но лишь зажёг «свечу», которую уверенно погасил голкипер. И за все эти нереализованные моменты пришла расплата: Файзуллаев прострелил слева, Агапов пробил в руку Гандри, а рефери указал на «точку». Пенальти реализовал Фёдор Чалов, на паузе разбросавший по углам Шелию и мяч – 1:0.

Почти ничего не создавал ЦСКА, но забил. «Ахмат» давил, но никак не мог отличиться. И всё-таки гостям удалось восстановить статус-кво за десять минут до конца матча. Бернард Бериша подал, Мохамед Конате продавил Дивеева и аккуратно кивнул под ближнюю штангу – 1:1. Хватило грозненцам времени и для победного гола. Опять же Бериша подавал, но от плеча Конате мяч вернулся обратно. Сам же Бернард пробил, а мяч просочился сквозь всех и оказался в сетке – 1:2.

А на 90-й минуте ещё и Дивеев, оставшийся форвардом, попытался сделать отбор на чужой половине поля, шипами полетев в лицо сопернику. Прямая красная карточка досталась и Игорю. «Ахмат» набирает первые очки при Магомеде Адиеве – и сразу победа над ЦСКА. Почти весь матч пришлось играть в меньшинстве «армейцам», оставшимся на пятом месте.