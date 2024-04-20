ЦСКА без обороны: Дивеев и Роша пропустят дерби со «Спартаком»

Сегодня, 20 апреля, ЦСКА принимал на своём поле «Ахмат» (1:2) в матче 25-го тура чемпионата России.

На 89-й минуте защитник «красно-синих» Игорь Дивеев получил прямую красную карточку за удар соперника ногой в лицо. Стоит сказать, что для ЦСКА это удаление стало уже вторым в данном матче, ведь ранее прямую красную получил другой центральный защитник — Виллиан Роша.

Оба футболиста не смогут помочь ЦСКА в предстоящем матче РПЛ против «Спартака». Отметим, что игру также пропустит вингер Аббосбек Файзуллаев, у которого перебор желтых карточек.

Дерби ЦСКА – «Спартак» пройдет 25 апреля, начало — в 20:30 по мск.

Игрок ЦСКА Роша удалился в матче с «Ахматом» и пропустит дерби против «Спартака»



