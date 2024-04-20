Калошин – об удалении Роши: «Серьёзнейшая ошибка судьи»

Леонид Калошин, который в своё время был руководителем ВАР в России, дал комментарий по поводу удаления защитника ЦСКА Виллиана Роши в субботнем матче чемпионата России против «Ахмата». По мнению Калошина, главный арбитр Рафаэль Шафеев допустил ошибку, не разобравшись в эпизоде самому. Удаление произошло только после вмешательства видеоассистента.

«Позиции лучше просто быть не могло. Вообще это не та ситуация, когда ВАР должен помогать, он изначально создавался для экстренных случаев. А здесь серьёзнейшая ошибка судьи. Если ВАР постоянно будет исправлять такое, то и арбитр в поле уже не нужен», - цитирует Калошина Sport24.

Отметим, что в качестве ВАР на матче между ЦСКА и «Ахматом» работает Артём Любимов. Ему помогает Роман Галимов.

Следить за концовкой матча Премьер-лиги между ЦСКА и «Ахматом» можно в текстовой трансляции на портале LiveResult.