ЦСКА во второй раз пропустил в игре с «Ахматом»

Подходит к концу матча 25-го тура Премьер-лиги между ЦСКА и «Ахматом». Столичная команда повела на 63-й минуте после удара с пенальти Фёдора Чалова. Тем не менее, играя полтора тайма в меньшинстве подопечные Владимира Федотова напропускали. Мохамед Конате головой замкнул кросс с левого фланга, а ближе к концу «Ахмат» забил еще раз. У левого угла штрафной Бернард Бериша накрутил измотанного Ивана Облякова и сильно прострелил/пробил. Мяч никого не коснулся и влетел под дальнюю штангу.

1:2 у нас. «Ахмат» делит 13-е место, соперник - пятый. Самый подробный онлайн на LiveResult.ru.