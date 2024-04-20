«Ахмат» отыгрался в матче с ЦСКА

С 19-й минуты матча с «Ахматом» ЦСКА играет в меньшинстве, но даже без одного игрока команда Владимира Федотова повела, когда на 63-й минуте Фёдор Чалов реализовал пенальти. Тем не менее, столичная команда не дотерпела до победы и вскоре пропустила гол в ответ. Его соорудили вышедшие на замену футболисты. Бернард Бериша с левого фланга сильно прострелил к воротам, и у ближнего угла вратарской Мохамед Конате головой переправил мяч в левую часть ворот, а голкипер не среагировал.

Счет стал 1:1, в онлайн-таблице ЦСКА делит третье место, соперник все равно предпоследний. Текстовый репортаж на LiveResult.ru.