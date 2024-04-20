Галактионов опубликовал пост в соцсетях: «Обожаю слушать ложь, когда знаю правду»

Рулевой «Локомотива» Михаил Галактионов в своих социальных сетях после игры с «Рубином» опубликовал новое сообщение.

Напомним, встреча прошла в Казани, команды забили друг другу по одному голу.

- Обожаю слушать ложь, когда знаю правду, - написал российский специалист.

«Локомотив» имеет в своей копилке 38 очков и находится на четвёртой строчке в таблице чемпионата России. В следующем туре «железнодорожники» в гостях встретятся с «Пари НН», матч пройдёт 24 апреля.

Галактионов тренирует «Локомотив» с осени 2022 года, его контракт со столичным клубом действует до лета этого года.