Сенников считает, что «Локомотив» остаётся в гонке за медали РПЛ

Экс-футболист «Локомотива» Дмитрий Сенников высказался о перспективах «красно-зелёных» в оставшейся части сезона.

20 апреля подопечные Михаила Галактионова не смогли одолеть на выезде «Рубин» (1:1) в рамках 25-го тура чемпионата России.

По мнению Сенникова, данный результат является нормальным для «Локомотива», но команда могла дожать соперника.

«Локомотив» по-прежнему находится в верхней части таблицы, борется за третье место. Все команды теряют очки», — приводит слова Сенникова Metaratings.

На данный момент «Локомотив» занимает четвертое место в РПЛ, набрав 38 очков после 24 матчей. Столько же баллов у идущего на третьем месте «Динамо», однако у «бело-голубых» есть игра в запасе.