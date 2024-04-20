В «Оренбурге» рассказали, при каком условии Деограсия сохранит работу

Президент «Оренбурга» Василий Еремякин ответил на вопрос о будущем Давида Деограсии на посту главного тренера команды.

«Когда мы приглашали Деограсию, у нас было одно из условий, что продлим его контракт в случае сохранения прописки в РПЛ», — цитирует Еремякина Metaratings.

На данный момент «Оренбург» располагается на 12-й строчке в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав 26 очков.

Завтра, 21 апреля, команда Деограсии встретится в гостях с «Зенитом». Начало поединка запланировано на 16:15 по столичному времени. Портал LiveResult проведет текстовую трансляцию встречи.