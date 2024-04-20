Александр Мостовой хочет, чтобы Юран позвал его в тренерский штаб «Спартака»

Александр Мостовой, экс-игрок «Спартака» и национальной сборной России, поделился своим мнением о возможном назначении Сергея Юрана на пост главного тренера «красно-белых».

- Справится ли Юран с давлением в «Спартаке»? Давление есть во всех командах, если нет результата.

Рад был бы я приходу Юрана в «Спартак»? Я был бы не против. Еще было бы круто, если бы он меня в штаб там взял, - сказал Александр Мостовой в интервью «РБ Спорт».

Напомним, 14 апреля «Спартак» сообщил о прекращении сотрудничества с испанским тренером Гильермо Абаскалем, вместо него московской командой в ближайших матчах будет руководить боснийский специалист Владимир Слишкович. В СМИ была информация, что Юран, который сейчас тренирует «Пари НН», входит в число потенциальных кандидатов на пост главного тренера «Спартака».

21 апреля «красно-белые» сыграют в гостях против «Ростова», стартовый свисток прозвучит в 20:30 по столичному времени.