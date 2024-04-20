Слишкович ответил, какой футбол он хочет ставить «Спартаку»

Исполняющий обязанности главного тренера «Спартака» Владимир Слишкович рассказал, в какой футбол предпочитает играть.

«На мой взгляд, игра всегда должна зависеть от того, какого качества футболисты собраны в команде», — приводит слова Слишковича пресс-служба «красно-белых».

При этом специалист признался, что является сторонником атакующего футбола, но отметил, что в нужный момент необходимо уметь закрываться и ждать шанса.

По итогам 23 сыгранный матчей «Спартак» находится на седьмой строчке в турнирной таблице Российской премьер-лиги. В копилке «красно-белых» 35 зачетных баллов.