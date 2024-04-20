Слишкович — о матче с «Ростовом»: «Спартак» едет только за победой»

Владимир Слишкович, который исполняет обязанности наставника «Спартака», высказался о предстоящем сопернике.

21 апреля «красно-белые» встретятся на выезде с «Ростовом» в матче 25-го тура чемпионата России.

Слишкович считает, что сейчас «Ростов» является самой стабильной командой РПЛ, и в гостях с таким соперником всем тяжело играть.

«Конечно, мы готовимся к сложному матчу. Но мы едем в Ростов-на-Дону только за победой. Надеюсь, мы добьемся этого благодаря нашим сильным сторонам», — цитирует Слишковича официальный сайт «красно-белых».

Начало матча «Ростов» - «Спартак» запланировано на 20:30 по мск. Текстовая трансляция будет доступна на портале LiveResult.