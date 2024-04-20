Евсеев ответил на вопрос о своем будущем: «Не беспокойтесь за меня»

Экс-наставник «Кубани» Вадим Евсеев рассказал о своём будущем.

Напомним, что 8 апреля 48-летний специалист покинул краснодарский клуб.

«Вы не беспокойтесь за меня. Скоро увидите в деле. РПЛ или ФНЛ? Может, еще что-то будет», — приводит слова специалиста издание «СЭ».

К слову, Евсеев возглавлял «Кубань» с сентября 2023 года. Под его руководством команда провела 17 матчей, в которых одержала 4 победы, 5 раз сыграла вничью и потерпела 8 поражений.

Сейчас «Кубань» занимает 18-е место в турнирной таблице Мелбет-Первой лиги, заработав 22 балла.