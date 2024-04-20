Слишкович: «Я хочу видеть команду!»

Исполняющий обязанности наставника «Спартака» Владимир Слишкович ответил, что он сейчас хочет видеть от игроков в первую очередь.

«Я хочу видеть команду! Это то, что мы в последнее время потеряли. Но в Петербурге я команду увидел», — приводит слова Слишковича официальный сайт «красно-белых».

Тренер добавил, что, конечно, «Спартак» мало создал с «Зенитом», но все футболисты старались и не хотели проигрывать, что очень важно.

21 апреля «Спартак» проведет выездной матч против «Ростова» в рамках 25-го тура чемпионата России, начало — в 20:30 по московскому времени. Портал LiveResult проведет текстовую трансляцию игры.