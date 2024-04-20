Булыкин: Нужно понимать, хочет ли «Локомотив» продлевать контракт с Дзюбой, это сильно влияет на его настроение

Дмитрий Булыкин, в прошлом выступавший за «Локомотив», дал свой комментарий об игре форварда московской команды Артема Дзюбы.

Напомним, 20 апреля «железнодорожники» в Казани встречались с «Рубином», матч завершилась ничьей, команды забили друг другу по одному мячу. Артем Дзюба начал игру на скамейке запасных, а на поле появился во втором тайме.

- Нужно понимать, хотят ли в клубе продлевать контракт с Артёмом, потому что это очень сильно влияет на настроение и самоотдачу Дзюбы. Мы не знаем всех этих тонкостей, - сказал Булыкин в интервью «Чемпионату».

Дзюба в текущем сезоне записал на свой счет четыре гола и сделал три ассиста на своих партнёров в 20 матчах за «Локомотив».

«Железнодорожники» имеют в своём активе 38 очков и занимают четвертое место в турнирной таблице. В следующем туре команда Михаила Галактионова встретится с «Пари НН».