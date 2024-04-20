Игрок ЦСКА Роша удалился в матче с «Ахматом» и пропустит дерби против «Спартака»

В эти минуты ЦСКА принимает на своём поле «Ахмат» в рамках 25-го тура Российской премьер-лиги.

На 20-й минуте защитник «армейцев» Виллиан Роша получил желтую карточку за наступ на ногу нападающему «Ахмата» Лечи Садулаеву, однако после просмотра видеоповтора арбитр изменил решение и удалил игрока ЦСКА.

Стоит отметить, что теперь 29-летний Роша пропустит предстоящее дерби со «Спартаком», которое состоится 25 апреля.

На данный момент счет в матче ЦСКА – «Ахмат» еще не открыт. Следить за всеми событиями поединка вы можете в подробной текстовой трансляции на спортивном портале LiveResult.