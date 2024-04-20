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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Егорычев верит, что «Урал» останется в РПЛ

20 Апреля 2024 • 20:01 Комментировать
Сочи
...
Урал
1 2.03 X 3.45 2 3.70
Через 21 ч. 59 мин.

По словам игрока «Урала» Андрея Егорычева, футболисты екатеринбургского клуба верят в то, что команде удастся сохранить прописку в РПЛ.

- Вылет из Кубка России? Это, конечно, досадно, но появилась возможность сконцентрироваться на чемпионате. И то, и другое.

Верят ли футболисты, что получится остаться? Конечно. Я верю, - передаёт слова Егорычева «Матч ТВ».

Напомним, в среду «Урал» у себя дома потерпел поражение от «Ростова» в матче Кубка России со счётом 1:3 и вылетел из турнира. В чемпионате России «Урал» занимает 13 место в турнирной таблице, в активе екатеринбургского клуба 23 балла. В следующем матче команда Виктора Ганчаренко встретится с «Сочи» на выезде, игра состоится 21 апреля.

В текущем сезоне Егорычев принял участие в 18 матчах за «Урал» в РПЛ, забил пять голов и отметился одной результативной передачей. Его контракт с клубом действует до 2025 года.


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Евро-Футбол.Ру,
Урал Андрей Егорычев

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СОЧИ УРАЛ
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