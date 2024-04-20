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Обухов оценил прогресс «Оренбурга» во второй половине сезона

20 Апреля 2024 • 20:01 Комментировать
Зенит
...
Оренбург
1 1.35 X 5.30 2 10.00
Через 19 ч. 59 мин.

Форвард «Оренбурга» Владимир Обухов объяснил хорошие результаты команды после возобновления сезона.

«Хорошая зимняя подготовка. Но ещё ничего не решено, впереди много туров. В таблице высокая плотность. Тренер знает, чего хочет. Доносит свои идеи до футболистов», — приводит слова российского нападающего издание «РБ Спорт».

Стоит отметить, что «Оренбург» одержал три победы и дважды сыграл вничью в пяти матчах РПЛ после возобновления сезона.

 Коллектив Давида Деограсии с 26 баллами занимает 12-е место в турнирной таблице.


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Евро-Футбол.Ру,
Владимир Обухов Оренбург

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