Галактионов: Есть ощущение, что чуть-чуть – и «Локомотив» прорвёт

Рулевой «железнодорожников» Михаил Галактионов после ничейной игры с «Рубином» признался, что в скором времени видит у своей команде более лучшие результаты.

Напомним, в субботу «Локомотив» на выезде в Казани встречался с «Рубином», игра завершилась со счётом 1:1.

- Знаете, есть ощущение, что чуть-чуть — и команду прорвёт. С точки зрения организации атаки вы видели и в прошлом матче, с ЦСКА, мы были достаточно хороши именно в атаке, - сказал специалист в интервью клубной пресс-службе.

«Локомотив» набрал в 24 матчах 38 баллов и находится на четвёртом месте в таблице чемпионата. В следующем туре московский коллектив в гостях встретится с «Пари НН», матч пройдёт 24 апреля, начало запланировано на 18:15 по столичному времени.