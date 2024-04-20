ЦСКА потерял важного игрока на дерби со «Спартаком»

В субботу ЦСКА проводит домашний матч против «Ахмата» в рамках двадцать пятого тура Российской премьер-лиги. Уже в начале игры жёлтую карточку получил атакующий полузащитник «армейцев» Аббосбек Файзуллаев. Для узбекистанца это четвёртое предупреждение в текущем чемпионате. Таким образом, следующий матч РПЛ Файзуллаев будет вынужден пропустить из-за дисквалификации.

В четверг, 25 апреля, ЦСКА проведёт домашний матч Российской премьер-лиги против «Спартака». Файзуллаев московское дерби пропустит, что, конечно, не радует главного тренера «армейцев» Владимира Федотова.