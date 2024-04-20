Роша: «Моя новая мечта — снова поднять Кубок России!»

Игрок обороны ЦСКА Виллиан Роша высказался о том, что несколько раз получал право вывести команду на поле с капитанской повязкой.

«Быть капитаном в таком большом клубе, как ПФК ЦСКА, пусть и парочку матчей — это мечта, которая сбылась! Теперь моя новая мечта — снова поднять кубок над головой! Можно и с капитанской повязкой (смеётся)» — цитирует Рошу официальный сайт красно-синих.

Роша перешёл в ЦСКА из «Портимоненсе» в сентябре 2022 года. В нынешнем сезоне Виллиан принял участие в 29 матчах во всех турнирах, в которых отметился двумя голами и одной результативной передачей.

Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года.