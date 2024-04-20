Слишкович рассказал, как попрощался с Абаскалем

Владимир Слишкович, который является исполняющим обязанности наставника «Спартака», ответил на вопрос о том, как попрощался с Гильермо Абаскалем.

14 апреля пресс-служба столичного клуба сообщила об увольнении 35-летнего испанского специалиста с должности главного тренера.

«Как попрощались? Нормально. Мне было очень жаль, что так вышло, ведь мы практически два года каждый день работали вместе», — сказал Слишкович клубной пресс-службе.

«Спартак» находится на седьмом месте в турнирной таблице российского чемпионата, имея в своей копилке 35 набранных очков после 23 проведенных матчей.