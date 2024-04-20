Федотов объяснил выход в старте Торопа и Чалова

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов дал для «Матч ТВ» комментарий перед игрой с «Ахматом».

- Можно два пояснения по составу? Потому что есть две позиции, отличающиеся от матчей чемпионата, - Тороп и Чалов.

- Мы играли матч на Кубок, все себя проявили, и все в старте. Здесь никаких секретов нет абсолютно. Я думаю, всегда руководствовались такими правилами.

- То есть, это реакция на то, что было против «Балтики»?

- Не вижу оснований. Отношение к игре при своих зрителях, какое и должно было быть, - страсть, желание победить. Что еще нужно? Это нужно перенести и на сегодняшний матч.

- Насколько тяжело даже по этому принципу оставить на скамейке Акинфеева?

- Это нормальная ситуация, почему нет? Посмотрите, какой напряженный график нам предстоит. Не предстоит, он уже идет. Это уже седьмая игра в течение месяца. График становится еще плотнее, переезды добавляются. Поэтому как мы говорим, все получат игровую практику, все нужны, вовлеченность всех в достижение результата.

- Что ждать от соперника, который в прошлом туре потерпел вот такое аномальное поражение?

- Вообще мы знаем, что команда очень приличная. В этом составе они были пятыми в прошлом сезоне. Что уж там, какие процессы происходят?.. Да, на самом деле аномальное. В родных стенах. Команду прекрасно знаем. Это боевая команда, умеющая играть в футбол в различных сочетаниях. Не нам решать. Нам нужно делать свою работу и показывать свой футбол, результативный и победный. Такой рецепт.