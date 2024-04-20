Слишкович рассказал, как «Спартаку» выйти из кризиса

Исполняющий обязанности главного тренера «Спартака» Владимир Слишкович высказался о том, как помочь игрокам снять психологический блок.

— Разговорами. Работой на тренировках. Но лучший рецепт — победа в следующем матче. Тогда все налаживается, — приводит слова Слишковича пресс-служба «красно-белых».

На новой должности Слишкович провел пока один матч, в котором не проиграл на выезде «Зениту» (0:0).

В воскресенье, 21 апреля, «Спартак» будет гостить у «Ростова» в рамках матча 25-го тура чемпионата России. Стартовый свисток арбитра должен будет прозвучать в 20:30 по московскому времени. Не пропустите прямую текстовую трансляцию игры на портале LiveResult.