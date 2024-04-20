Слишкович рассказал о своей цели в «Спартаке»

Владимир Слишкович, который сейчас исполняет обязанности главного тренера столичной команды, рассказал о своей цели в «Спартаке».

Напомним, 14 апреля стало известно, что испанский специалист Гильермо Абаскаль больше не является главным тренером «красно-белых», Слишкович, который был его помощником, будет исполнять эту роль в ближайшее время.

«Спартак» в воскресенье на выезде сыграет против «Ростова» в рамках 25-го тура чемпионата России, стартовый свисток арбитра прозвучит в 20:30 по мск.

- Цель у меня одна: профессионально выполнять свою работу. И добиться хорошего результата. Что будет потом – увидим, - сказал босниец в интервью клубной пресс-службе.

«Спартак» имеет в своей копилке 35 баллов и находится на седьмой строчке в таблице чемпионата.