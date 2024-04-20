Адиев признал свои ошибки в первых матчах «Ахмата»

Главный тренер «Ахмата» Магомед Адиев дал для «Матч ТВ» комментарий перед игрой с ЦСКА.

- В прошлом туре почти такое аномальное поражение. За прошедшую неделю, уже не по горячим следам, поняли, в чем его причина?

- Вы правильно сказали - очень тяжелое поражение, не только для команды, но и для всей республики. Конечно же, и для меня. Понятно, что сделали определенный анализ, выводы. В этом плане внесли определенные изменения как по ведению игры, так и по составу. Поэтому ждем улучшения, наверное, наших игровых кондиций и игровой модели.

- Пришлось ли вам делать что-то такое необычное, из-за чего нужно было привести команду в чувство, может быть, впервые в своей тренерской карьере?

- Необычное, наверное, всё было, потому что есть понимание, что наш кризис очень серьезен. Ты ищешь как главный тренер пути выхода из него. Были и диалоги, и разговоры, поэтому посмотрим, что из этого получится.

- В сборной Казахстана вы играете с тремя центральными. Здесь в двух матчах в «Ахмате» сыграли в четыре в линию. Почему и как будет сегодня?

-Здесь ряд причин. Я команду принял, можно сказать, за полтора дня до игры с «Локомотивом» и провел очень много индивидуальных бесед как с футболистами, так и с людьми, которые были в штабе у предыдущего главного тренера. Принял решение из этого всего, из этих разговоров, что команде будет так легче. Плюс это даст определенный всплеск и эмоции. Это было мое решение. Но как показало время, я в своем решении ошибся. В этот раз будет по-другому.

- Будет тройка?

- …

- Какое главное ожидание от этого матча?

- Главное ожидание? Надо выправить нашу тяжелую ситуацию как ментально, так и в игровом плане. Это две составляющие, над которыми очень сильно работаем и пытаемся это вывести на уровень.