Слишкович — о новой должности: «Не ожидал такого»

Исполняющий обязанности главного тренера «Спартака» Владимир Слишкович ответил на вопрос о своих эмоциях от новой должности.

«Честно могу сказать, что не ожидал такого. Но клуб обратился с предложением принять команду. И я согласился», — заявил Слишкович пресс-службе столичного клуба.

Тренер признался, что не испытал особенных эмоций, ведь на это совсем не было времени – предстоял матч с «Зенитом».

Напомним, 14 апреля Гильермо Абаскаль был уволен с должности главного тренера «Спартака», и Слишкович стал исполняющим обязанности наставника команды.

После 23 сыгранных матчей «Спартак» занимает седьмое место в РПЛ. В копилке команды 35 набранных очков.