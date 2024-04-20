Бородюк считает, что «Динамо» нужно брать пример с «Байера»

Александр Бородюк, экс-тренер национальной российской сборной, дал свой комментарий о неудачном выступлении московского «Динамо» в весенней части сезона.

Специалист посоветовал «бело-голубых» брать пример с леверкузенского «Байера», который в этом сезоне стал чемпионом Германии и прервал многолетнюю гегемонию «Баварии».

- Ментальность и желание выигрывать титулы имеют огромное значение. Можно вспомнить, когда «Байер» начал бороться с «Баварией», Алонсо заявил, что его команда будет бороться за победу в Бундеслиге. В этом плане «Динамо» нужно брать хороший пример, - заявил Бородюк в интервью Metaratings.ru.

«Динамо» в следующем туре на выезде будет играть против «Пари НН», матч запланирован на 21 апреля, стартовый свисток арбитра прозвучит в 14:00 по московскому времени.

В активе «бело-голубых» 38 очков, команда располагается на третьей строчке в таблице чемпионата.

Отметим, что «Динамо» продолжает борьбу в Кубке России. 30 апреля команда сыграет против «Спартака».