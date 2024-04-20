Слишкович рассказал о своих впечатлениях от поездки на поезде

Исполняющий обязанности главного тренера «Спартака» Владимир Слишкович ответил на вопрос о поездке на поезде на матч с «Ростовом».

«Интересно! Я с детства не ездил в таких купейных вагонах. А на такие расстояния, как сейчас, не путешествовал по железной дороге никогда. 16 часов в пути — это непросто», — приводит слова Слишковича пресс-служба «красно-белых».

При этом специалист ответил, что это нужно просто принять, ведь с этим сталкиваются все клубы.

Встреча 25-го тура чемпионата России между «Ростовом» и «Спартаком» пройдет завтра, 21 апреля. Начало поединка запланировано на 20:30 по столичному времени. За всеми событиями игры можно будет следить в текстовой трансляции на портале LiveResult.