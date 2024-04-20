Барбоза ответил, стоит ли Юрану идти в «Спартак»

Футбольный агент Паулу Барбоза высказался о возможном назначении наставника «Пари НН» Сергея Юрана в «Спартак».

«Стоит Юрану соглашаться возглавить «Спартак»? Думаю, стоит. Если ему предоставят все условия, то он может проделать большую и хорошую работу там», — приводит слова Барбозы «Матч ТВ».

Ранее сообщалось, что представители «Спартака» связывались с Юраном, но сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» опровергло данную информацию.

Завтра, 21 апреля, «Спартак» встретится на выезде с «Ростовом» в рамках 25-го тура Российской премьер-лиги. Старт поединка запланирован на 20:30 по столичному времени.