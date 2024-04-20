Игнашевич: «Это командный вид спорта, и я очень рад, что у нас команда такая»

Главный тренер «Балтики» Сергей Игнашевич дал для «Матч ТВ» комментарий после игры с «Крыльями Советов».

- Вы столько видели и столько прожили в футболе. Ваша команда под занавес встречи забивает мяч, казалось бы, который должен принести победу. Ваши эмоции, когда счет стал 1:1?

- Очень сложно описать словами. Конечно, большое разочарование. Оставалась капелька надежды на чудо, но, к счастью, это чудо произошло. Поздравляю ребят, они настоящие герои, поздравляю наших болельщиков. Они тоже заслуживают таких концовок. Я знаю, что они верят в команду, и ребята способны на то, чтобы решать задачи, которые сегодня стоят перед нашим клубом.

- Что в такой ситуации должен был сделать Радмановац, чтобы не допустить на будущее такого неприятного момента? Что-то будете ему говорить конкретно персонально?

- Мы уже поговорили. У нас один игрок ошибся, другой - исправил. Это командный вид спорта, и я очень рад, что у нас команда такая. В сложной ситуации мы помогли партнеру и подарили праздник городу.