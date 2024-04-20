Кузьмин: «Желание работать главным тренером всегда было»

Исполняющий обязанности главного тренера «Рубина» Олег Кузьмин дал комментарий после матча 25 тура чемпионата России против «Локомотива».

«Сегодня была команда на поле. Пользуясь случаем, хочу поздравить клуб с днём рождения. Ребята об этом знали – хотели порадовать болельщиков. 1:1 – это приемлемый результат. Не забил выход один на один Шабанхаджай, но и Глушенков в начале второго тайма тоже выход не реализовал», – цитирует специалиста издание «БИЗНЕС Online».

Стоит напомнить, что главный тренер Рашид Рахимов пропускал матч из-за дисквалификации. В прошлом туре он получил удаление в перерыве игры «Крылья Советов»–«Рубин» (2:0). В среду казанцы сыграют против «Зенита». Встреча пройдёт в Санкт-Петербурге.