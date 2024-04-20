«Балтика» впервые в сезоне выиграла два раза подряд

Сегодня, 20 апреля, «Балтика» принимала на своём поле «Крылья Советов» в рамках 25-го тура Российской премьер-лиги.

Встреча между командами завершилась победой подопечных Сергея Игнашевича со счетом 2:1. Стоит сказать, что данная победа стала второй подряд для «Балтики» в нынешнем розыгрыше чемпионата России. Отметим, что ранее калининградский коллектив ни разу не достигал такой серии в текущей кампании.

Напомним, в прошлом туре «Балтика» разгромила на выезде грозненский «Ахмат» со счетом 7:1.

Сейчас «Балтика» занимает 14-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 23 очка в 24 встречах.