Осинькин считает, что «Крылья Советов» уступили из-за несыгранности

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин дал для «Матч ТВ» комментарий после игры с «Балтикой».

- Вам есть в чем упрекнуть ваших ребят?

- Нет, упрекнуть - нет. Мы как могли, так и играли. Я сейчас даже не про то, что у нас много людей играли, которые имеют недостаток игровой практики. У нас связи внутри команды нарушены были, которые иногда на автомате срабатывали в сложных ситуациях. А ребята, конечно, все старались, сделали всё, что могли. А то, что сложные матчи и какие-то интересные концовки… скажу так, что у нас очень похожая история была непосредственно в Самаре. Единственное, там обменялись голами две команды, а здесь была перестрелка не из двух голов, а из трех на последних там условно 10 минутах матча. Там же были гол и ответный мяч. В том матче победили мы. Но в целом, наверное, немного больше территориального преимущества было у хозяев. Хотя все время казалось, что мы вот-вот сможем добавить, чуть точнее и качественнее в каких-то эпизодах сыграли и могли надеяться на большее. По каким-то нереализованным моментам и сейвам вратарей есть что вспомнить у той и другой команды. Может быть, у кого-то было чуть больше моментов, у кого-то чуть ярче моменты. Но в эту сторону нам не стоит рассуждать. Скажу, что для болельщиков, наверное, получилась интересная концовка, но мы ее не хотели.

- В целом сегодняшняя игра ваши ожидания как-то оправдала, несмотря на счет?

- Несмотря на счет. Мне нечего сказать. Счет…

- По содержанию?

- По содержанию - всегда хотелось бы лучшего. Но опасались, что может быть последние игры неплохие были со стороны хозяев. Думали, что в какой-то момент, показалось, что должно быть сложнее, а мы выдерживаем. Но какие-то внутренние проблемы в связи с тем, что мы не так хорошо друг друга чувствовали в игре. Вот эти моменты, наверное, более решающие.