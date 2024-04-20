ЦСКА ведёт переговоры со Зделаром

ЦСКА ведёт переговорный процесс с полузащитником команды Сашей Зделаром. Как сообщает телеграм-канал «Инсайды от Карпа», московский клуб хочет досрочно активировать опцию продления контракта с сербским футболистом.

Действующий трудовой договор Зделара рассчитан до середины 2025 года. ЦСКА рассчитывает, что соглашение продлится ещё на сезон.

В марте Саша Зделар отпраздновал свой 29-й день рождения. За ЦСКА сербский футболист провёл 66 официальных матчей. В них хавбек не отмечался результативными действиями.

В субботу ЦСКА проведёт домашний матч против «Ахмата», не пропустите текстовую трансляцию.