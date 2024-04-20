«Спартак» не связывался с Юраном

Московский «Спартак» продолжает вести поиски нового главного тренера.

Ранее появилась информация, что представители «красно-белых» контактировали с наставником «Пари НН» Сергеем Юраном.

Как стало известно сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру», «Спартак» не звонил 54-летнему специалисту.

14 апреля «Спартак» объявил об увольнении Гильермо Абаскаля с должности главного тренера команды и назначил Владимира Слишковича исполняющим обязанности наставника.

В настоящий момент столичный клуб располагается на седьмой позиции в турнирной таблице РПЛ, набрав 35 очков в 23 поединках.