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Ломаев назвал 2 причины поражения в Калининграде

20 Апреля 2024 • 18:42 Комментировать
Балтика
2:1
Крылья Советов

Лучший футболист встречи «Балтика» - «Крылья Советов» Иван Ломаев для «Матч ТВ» поделился впечатлениями от игры.

- Действительно сегодня выручал в тех ситуациях, когда казалось, что мячу некуда было деваться. Ты был на месте и в порядке. Но о пропущенных мячах хочется поинтересоваться мнением. Мог ли выручить, и что получилось?

- В первом я зря пошел в борьбу с ребятами. Из-за этого оголили зоны, и уже в пустые забили. Второй гол?  Попал человек. Мне кажется, такое уже невозможно взять. Конец матча… нельзя так играть в обороне, как мы играли, но честно, у меня нет никаких претензий ни к кому из пацанов, потому что мы добирались сюда двое суток.  У нас с составом были проблемы, вообще все красавцы. Но это футбол, к сожалению, так бывает.

- Тот случай, когда становишься лучшим игроком, а особой радости не испытываешь?

- Ну да.

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Евро-Футбол.Ру,
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