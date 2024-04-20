Наумов считает, что Дзюба покинет «Локомотив»

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов высказался о будущем форварда «красно-зелёных» Артёма Дзюбы.

По мнению функционера, приглашение Дзюбы было правильным решением, ведь он помог команде выбраться из кризиса.

«Но сейчас видно, что он уже не в своей форме. Так что, наверное, в следующем сезоне Дзюба уже не будет игроком «Локомотива», — приводит слова Наумова «РБ Спорт».

В нынешней кампании 35-летний форвард появился на поле в 25 матчах с учетом всех турниров, в которых четыре раза поразил ворота соперников и записал на свой счет четыре ассиста.

Действующий трудовой договор Дзюбы со столичным клубом истекает предстоящим летом.