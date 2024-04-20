Вот Рыбчинский красавчик: «Балтика» перезабивала «Крылья Советов» в голевой концовке

«Крылья Советов» нацеливаются на бронзовые медали, а «Балтика» бьётся за выживание в Премьер-лиге. Эти команды встречались между собой в Калининграде на «Ростех Арене» в 25-м туре РПЛ.

«Балтика» произвела фурор в прошлом туре Премьер-лиги. Выиграла 7:1 у «Ахмата». А если от хозяев смотреть, то 1:7. Тот матч состоялся в Грозном, куда раньше ездили на выезд с опаской.

По личным встречам «Балтика» тогда обогнала «Ахмат» и на тоненького покинула зону прямого вылета. Впрочем, и «Сочи» победил в предыдущем туре. То есть последнее место недалеко осталось.

«Крылья Советов» начинали весну ни шатко ни валко, но потом набрали ход. В 24-м туре самарцы победили «Рубин» и приблизились к третьей строчке на расстояние двух очков.

Витюгов и Горшков не могли сыграть в Калининграде из-за одноматчевых дисквалификаций. По причине травм отсутствовали в том числе Солдатенков у гостей и Фамейе у хозяев.

«Балтика» с инициативой действовала в первой половине первого тайма. Оборона «Крыльев» находилась под постоянным позиционным давлением и не имела права на потерю концентрации.

Роберто Фернандес навесил слева, Козлов головой пробил плохо, но Евгеньев также вторым этажом вынес мяч не лучше. Влёт приложился Ковалёв в левый нижний угол, где сэйв сотворил Ломаев.

«Крылья» стали захаживать в чужую штрафную, и больше всего запомнился их угловой на 39-й минуте. Из неразберихи Евгеньев не переиграл Латышонка, а Рахманович запулил выше.

Чуть позже Козлов по правому флангу отдал пас вперёд на Ковалёва. Неудачно действовал в попытке отбора Печенин. Тогда Ковалёв прострелил к ближней штанге, и не получился удар у Энрикеса.

Начало второго тайма по напору осталось за «Балтикой». Реально опасным стал момент Энрикеса с правого полуфланга, куда ему покатил пас Лисакович. Выше створа стрельнул Анхело.

Балтийцы взяли передышку, и команды поменялись ролями по отношению к инициативе. Печенин с правого фланга со штрафного подкрутил мяч мимо дальней штанги, а Рахманович не пошёл замыкать там.

Калининградцы вернулись к практике давления на оборону соперника. Лисакович завалился в чужой штрафной площадке, однако не произвёл впечатления на судившего матч Чебана и ВАР-арбитров.

В середине тайма Лисакович с разворота пробил в створ, но не заставил капитулировать Ломаева. Ковалёв с добивания слишком размахнулся и послал мяч выше цели.

Естественно, много корявых эпизодов было. Кевин Андраде проявил пассивность на одном из отскоков. Не хватило атакующих навыков центральному защитнику «Балтики».

Кузьмин с дальней дистанции пальнул отнюдь не в створ. Лисаковича в штрафной площадке накрыли волжане, а добавка от Рыбчинского была неопасной, хоть мяч и добрался до Ломаева.

Но дождались забитого гола местные болельщики. Рыбчинский подал слева, и Ломаев неудачно действовал на выходе против Энрикеса, который поразил пустой створ. 1:0.

Вратарь гостей был недоволен – хотел, чтобы зафиксировали фол против него. А надо было только на себя рассчитывать. Игнашевич вот всё правильно рассчитал, отряжая на замену Рыбчинского.

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А вот с выпуском Радмановаца на поле Игнашевич явно не угадал. Никола в своей штрафной вцепился в Гапонова, двигавшегося в сторону от ворот. Это пенальти в ворота хозяев.

«Балтика» любит поздние голы, но и «Крылья» тоже. Рахманович с одиннадцатиметрового поразил левый угол – Латышонок прыгнул в другую сторону. 1:1.

Казалось, что команды набирают по одному очку, не особо меняя своё турнирное положение. Но своё веское слово сказал Рыбчинский. Всё-таки по заменам нормально сработал Игнашевич.

Козлов набросил мяч с правой границы штрафной площади к проекции дальней штанги, и Рыбчинский влёт положил мяч в сетку. 2:1 – сумасшедшая виктория «Балтики».

«Балтика» одержала в РПЛ вторую победу подряд, набрала 23 очка и оторвалась на три балла от «Ахмата», которому позже играть с ЦСКА. А «Крылья» с шестого места может сбросить «Спартак» или «Ростов».

Кирилл Иванцов