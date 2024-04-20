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Семшов: «Моя тренерская карьера может закончиться»

20 Апреля 2024 • 18:24 Комментировать

Экс-наставник «Чайки» Игорь Семшов высказался о своей будущей тренерской карьере.

«Ни одного предложения после «Чайки» не было. Даже из Медиалиги. Может, моя тренерская карьера вообще закончится, потому что тренер должен постоянно работать», — заявил Семшов «РБ Спорту».

Специалист заявил, что не боится прекращения тренерской карьеры, ведь лучше работать постоянно, а не два месяца и год сидеть и без дела, поэтому лучше сосредоточиться на других проектах.

Напомним, Семшов работал тренером с 2017 по 2023 год. Последней командой россиянина была «Чайка», которую он возглавлял с декабря 2022 по декабрь 2023 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Игорь Семшов
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