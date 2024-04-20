Акинфеев – в запасе ЦСКА на матч с «Ахматом»

В субботу ЦСКА проведёт домашний матч против «Ахмата» в рамках двадцать пятого тура чемпионата России. Рулевой московской команды Владимир Федотов включил в стартовый состав таких футболистов:

Тороп, Агапов, Мойзес, Виллиан Роша, Обляков, Гайич, Зделар, Мендес, Файзуллаев, Чалов, Мусаев.

Отметим, что капитан ЦСКА Игорь Акинфеев начнёт игру в запасе.

Матч между ЦСКА и «Ахматом» стартует в момент, когда стрелки часов в Москве будут показывать 19:30. Следить за игрой во всех подробностях можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.

ЦСКА на текущий момент занимает пятое место в турнирной таблице Премьер-лиги.