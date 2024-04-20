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Акинфеев – в запасе ЦСКА на матч с «Ахматом»

20 Апреля 2024 • 18:22 Комментировать
ЦСКА Москва
...
Ахмат
1 1.50 X 4.50 2 6.80
Через 0 ч. 58 мин.

В субботу ЦСКА проведёт домашний матч против «Ахмата» в рамках двадцать пятого тура чемпионата России. Рулевой московской команды Владимир Федотов включил в стартовый состав таких футболистов:

Тороп, Агапов, Мойзес, Виллиан Роша, Обляков, Гайич, Зделар, Мендес, Файзуллаев, Чалов, Мусаев.

Отметим, что капитан ЦСКА Игорь Акинфеев начнёт игру в запасе.

Матч между ЦСКА и «Ахматом» стартует в момент, когда стрелки часов в Москве будут показывать 19:30. Следить за игрой во всех подробностях можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.

ЦСКА на текущий момент занимает пятое место в турнирной таблице Премьер-лиги.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Игорь Акинфеев

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ЦСКА МОСКВА АХМАТ
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