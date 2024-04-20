Смородская считает, чтоГалактионову не хватает опыта

Экс-президент «Локомотива» Ольга Смородская поделилась мнением о матче 25-го тура первенства России между «Рубином» и московским клубом (1:1).

«Тяжело будет «Локомотиву» выбраться из этой полосы неудач. Галактионову не хватает опыта. Он не знает, что делать с игроками. Они играют, как могут, как умеют. Ничему новому он их не научил. Есть какие-то положительные моменты, без них было бы совсем как в «Спартаке».

Я думаю, что для «Локомотива» уже нет никакой разницы, как они закончат этот сезон. Для них никакого хорошего результата не будет», — сказала Смородская «СЭ».

Стоит добавить, что «Локомотив» занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата страны, набрав 38 очков в 24 матчах.

Что касается «Рубина», то он идет девятым с 33 очками.