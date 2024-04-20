Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Петржела: «Допускаю, что «Зенит» вообще не потеряет ни одного очка до конца чемпионата»

20 Апреля 2024 • 18:12 Комментировать
Зенит
...
Оренбург
1 1.35 X 5.30 2 10.00
Через 21 ч. 41 мин.

Экс-наставник «Зенита» Властимил Петржела высказался о перспективах «сине-бело-голубых» в борьбе за чемпионство.

По мнению специалиста, победа «Краснодара» над «Факелом» никак не повлияет на чемпионскую гонку.

«Главную задачу «Зенит» выполнил — обыграл «Краснодар» в очном матче. Допускаю, что «Зенит» вообще не потеряет ни одного очка до конца чемпионата», — приводит слова Петржелы «РБ Спорт».

На данный момент «Зенит» возглавляет турнирную таблицу чемпионата России, опережая идущий на втором месте «Краснодар» на одно очко. Отметим, что у подопечных Сергея Семака есть игра в запасе.

21 апреля «Зенит» примет на своем поле «Оренбург» в рамках 25-го тура РПЛ. Старт поединка запланирован на 16:15 по московскому времени.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Зенит Властимил Петржела

Новости по матчу

19 Апреля
23:05
​Канчельскис: «Зенит» никому не собирался отдавать чемпионат»
20:20
Бышовец предостерёг «Зенит» от недооценки соперников
16:38
Ставка и прогноз на точный счёт матча Зенит — Оренбург РПЛ — 21 апреля 2024
14:46
Ставка и прогноз на матч Зенит — Оренбург чемпионата России — 21 апреля 2024
13:25
Ахметов готовится к матчу с «Оренбургом» по индивидуальной программе
12:38
Канунников вспомнил о слежке за игроками «Зенита» при Спаллетти
18 Апреля
20:55
Прогноз и ставка на фору на матч Зенит – Оренбург чемпионата России – 21 апреля 2024
17:42
Лукас Вера уверен, что «Оренбург» готов соперничать с командами из верхней части таблицы РПЛ
11:56
В «Оренбурге» рассказали о сроках восстановления Адамова
10:55
Аршавин: «Нино и Эракович «хавали» Соболева»
17 Апреля
17:07
Сёмин: «Сразу видно, что Педро талантлив»
14:22
Агент Башича: «Обсужу с «Оренбургом» будущее Ивана после окончания сезона»
10:28
Тимощук — о большом количестве бразильцев в «Зените»: «Мы действуем в рамках правил»
16 Апреля
18:05
Кравцов рассказал, что ему нужно сделать для возвращения в «Зенит»
16:18
Обухов: «Думаю, сезон для меня закончен»
12:38
Андрей Мостовой не исключил, что может покинуть «Зенит» летом
11:31
Кассьерра: «Мы не смотрим в турнирную таблицу»
15 Апреля
16:45
Андреев: «Выкуп Адамова? У нас вся команда пять миллионов стоит»
16:42
Корчагин: Не думал, что у Погребняка так удачно сложится карьера
15:27
Агент Михайлова высказался о будущем футболиста
14:47
«Это бред» - тренер «Зенита» призвал не короновать команду раньше времени
12:21
Андрей Мостовой заявил, что рано говорить о чемпионстве «Зенита»
12:04
Тимощук: «Зенит» — флагман российского футбола»
10:40
Кассьерра: «Игроки «Зенита» никогда не опускают руки»
14 Апреля
15:41
Мельников: «В России есть только одна команда, достойная золота» 1
13:25
Агент Гарсия: «Педро останется в «Зените» на следующий сезон»
10:38
Орлов: «Даже без Вендела «Зенит» переиграл «Краснодар» в центре поля»
09:47
Радимов: «Зенит» заставил «Краснодар» прижаться к воротам»
09:15
Андрей Мостовой: «Краснодар» не удивил»
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
ЗЕНИТ ОРЕНБУРГ
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Гвардиола прокомментировал вылет «Манчестер Сити» от «Реала» Фанаты обсуждают реакцию Лунина после победного пенальти «Реала» Холанн высказался после вылета из Лиги чемпоинов Лунин прокомментировал провальный пенальти Бернарду Силвы Тухель высказался о встрече с «Реалом» в полуфинале Лиги чемпионов Зидан выбрал между «Баварией» и «Манчестер Юнайтед» Видаль рассказал, кого считает самым талантливым игроком в истории футбола Звёздный игрок попросил отпустить его из «Барселоны» Кейн рассказал, что думает о встрече «Баварии» с «Реалом» в полуфинале В «Барселоне» произошёл раскол – известна причина
Мбаппе уже вовсю хлещет «Барселону»: «ПСЖ» уделал усечённую команду Хави и прорвался в полуфинал Лиги чемпионов Модрич смазал пенальти, но Лунин дважды вытащил: «Реал» превозмог «Манчестер Сити» и шагнул в полуфинал Лиги чемпионов «Барселона» - «ПСЖ»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:4 «Манчестер Сити» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:1 «Зенит» не сумел додавить «Спартак» в дебютном матче Слишковича, но прошёл в финал Пути РПЛ Кубка России Роналду выбил у «Ювентуса» деньги через суд В «Барселоне» изменили решение по Хави На опыте: «Бавария» обыграла «Арсенал» и пробилась в полуфинал Лиги чемпионов Мерсон: «Манчестер Сити» опозорил «Реал» «Зенит» - «Спартак»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0
Спортивные новости
Гол Зернова позволил «Металлургу» ещё раз одолеть «Локомотив» Без Овечкина и Малкина: Топ-5 лучших российских игроков НХЛ в сезоне 2023/2024 Рекорды Кучерова, слабый сезон Овечкина: топ-5 самых результативных россиян в НХЛ в сезоне 2023/2024 Максим Кузнецов оценил стиль «Локомотива» при Никитине Канарейкин: Пока финал Кубка Гагарина не зажёгся Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
Окончен
Рубин Рубин
Локомотив Москва Локомотив Москва
1
1
2.45 3.25 2.80
Видео
Окончен
Балтика Балтика
Крылья Советов Крылья Советов
2
1
2.80 3.20 2.49
Видео
20.04.24 в 19:30
ЦСКА Москва ЦСКА Москва
Ахмат Ахмат
1.63 3.90 5.00
Видео
21.04.24 в 14:00
Пари НН Пари НН
Динамо Москва Динамо Москва
3.35 3.35 2.13
Видео
21.04.24 в 16:15
Зенит Зенит
Оренбург Оренбург
1.29 5.20 10.00
Видео
21.04.24 в 18:15
Сочи Сочи
Урал Урал
2.07 3.65 3.20
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 20 Апреля
18:24 · Россия. Премьер-лига
Семшов: «Моя тренерская карьера может закончиться»
18:22 · Россия. Премьер-лига
Акинфеев – в запасе ЦСКА на матч с «Ахматом»
18:19 · Россия. Премьер-лига
Смородская считает, чтоГалактионову не хватает опыта
18:19 · Россия. Премьер-лига
«Балтика» открыла счёт в самом конце матча с «Крыльями Советов»
18:12 · Россия. Премьер-лига
Петржела: «Допускаю, что «Зенит» вообще не потеряет ни одного очка до конца чемпионата»
17:59 · Россия. Премьер-лига
Булыкин дал совет «Локомотиву» по Галактионову
17:57 · Россия. Мелбет-Первая лига
«Сокол» покинул зону вылета после победы над конкурентами из «Ленинградца»
17:54 · Россия. Мелбет-Первая лига
«Акрон» забил 6 мячей в ворота «Кубани»
17:54 · Россия. Премьер-лига
Смородская: «Известный иностранный тренер в «Спартак» не поедет»
17:47 · Россия. Премьер-лига
Смородская рассказала, как бы поступила с Дзюбой
17:42 · Россия. Премьер-лига
ЦСКА хочет продлить контракт с Гайичем – агент
17:22 · Россия. Премьер-лига
«Всё возможно»: В «Пари НН» отреагировали на информацию о звонке «Спартака» Юрану
17:00 · Россия. Премьер-лига
Даку: «Все ребята доказали, какие они большие молодцы и бойцы»
16:54 · Россия. Премьер-лига
Тренер «Рубина» Кузьмин: «Счёт достойный, никто на победу не наиграл»
16:45 · Россия. Премьер-лига
Галактионов: «Каждое очко идёт в копилку, но нам хочется выигрывать»
Все новости
Рекомендуем