Петржела: «Допускаю, что «Зенит» вообще не потеряет ни одного очка до конца чемпионата»

Экс-наставник «Зенита» Властимил Петржела высказался о перспективах «сине-бело-голубых» в борьбе за чемпионство.

По мнению специалиста, победа «Краснодара» над «Факелом» никак не повлияет на чемпионскую гонку.

«Главную задачу «Зенит» выполнил — обыграл «Краснодар» в очном матче. Допускаю, что «Зенит» вообще не потеряет ни одного очка до конца чемпионата», — приводит слова Петржелы «РБ Спорт».

На данный момент «Зенит» возглавляет турнирную таблицу чемпионата России, опережая идущий на втором месте «Краснодар» на одно очко. Отметим, что у подопечных Сергея Семака есть игра в запасе.

21 апреля «Зенит» примет на своем поле «Оренбург» в рамках 25-го тура РПЛ. Старт поединка запланирован на 16:15 по московскому времени.