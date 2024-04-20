Булыкин дал совет «Локомотиву» по Галактионову

Бывший игрок «Локомотива» Дмитрий Булыкин высказался о том, должен ли клуб менять главного тренера. Как известно, под руководством Михаила Галактионова весной «железнодорожники» выиграли только один из восьми официальных матчей.

«Нужно смотреть на то, какой будет результат у команды в конце сезона и уже от этого отталкиваться в решении: увольнять Галактионова или нет», - цитирует Булыкина «Спорт-Экспресс».

По словам Булыкина, «Локомотив» не должен торопиться с выводами. Экс-футболист отметил, что «железнодорожники» ещё сохраняют шансы выиграть медали Премьер-лиги.

Ближайший матч «Локомотив» проведёт в среду, 24 апреля, - против «Пари НН» на поле соперника.