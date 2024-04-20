Смородская: «Известный иностранный тренер в «Спартак» не поедет»

Ольга Смородская, которая ранее работала на посту президента «Локомотива», ответила на вопрос, может ли «Спартак» пригласить известного тренера из-за рубежа.

«Нет, известный иностранец сейчас в «Спартак» не поедет. Как и в любой другой российский клуб. А неизвестный – это такой же кот в мешке, как Абаскаль», - цитирует Смородскую «РБ Спорт».

Смородская добавила, что «Спартаку» нужно тщательно выбирать нового тренера, чтобы не допустить ошибку, как в ситуации с Абаскалем.

Напомним, что «Спартак» уволил Гильермо Абаскаля в конце прошлой недели. На временной основе с командой работает Владимир Слишкович. Ближайший матч «красно-белые» проведут в воскресенье, 21 апреля, - против «Ростова».