Смородская рассказала, как бы поступила с Дзюбой

Ольга Смородская, которая в своё время занимала должность президента «Локомотива», рассказала, как бы поступила с нападающим Артёмом Дзюбой.

Как известно, действующий контракт Дзюбы с «Локомотивом» рассчитан до конца сезона. При этом в нём прописана опция автоматического продления при наборе игроком определённого количества результативных действий.

«Я бы отпустила Дзюбу на все четыре стороны после сезона. Вряд ли в следующем сезоне он принесёт пользу», - цитирует Смородскую «РБ Спорт».

Смородская предположила, что Дзюба мог бы перейти в «Шанхай Шеньхуа», где главным тренером является Леонид Слуцкий.

Добавим, что летом Артёму Дзюбе исполнится 36 лет.