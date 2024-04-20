ЦСКА хочет продлить контракт с Гайичем – агент

Агент Раде Калдович, который работает с полузащитником ЦСКА Миланом Гайичем, дал комментарий по поводу будущего футболиста.

«Да, я разговаривал с ЦСКА о продлении контракта. Теперь мы ждём новостей от клуба, в данный момент у нас нет деталей», - цитирует Калдовича «РБ Спорт».

По словам агента, ЦСКА предложил Гайичу продлить трудовое соглашение, но теперь клуб должен озвучить конкретные условия.

Милану Гайичу 28 лет, в ЦСКА он перебрался летом 2022 года. С тех пор серб провёл 74 официальных матча, в которых записал на свой счёт шесть голов и девять результативных передач на партнёров.