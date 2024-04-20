«Всё возможно»: В «Пари НН» отреагировали на информацию о звонке «Спартака» Юрану

В прессе появилась информация о том, что руководители «Спартака» в поисках тренера связывались с главным тренером «Пари НН» Сергеем Юраном. Комментарий на этот счёт дал Давид Мелик-Гусейнов – генеральный директор нижегородского клуба. Он допустил, что «Спартак» действительно звонил Юрану.

«Нет дыма без огня, это очевидно. Такая информация на пустом месте не возникает», - сказал Мелик-Гусейнов. В то же время он не стал ни подтверждать, ни опровергать информацию.

Мелик-Гусейнов отметил, что «Пари НН» дорожит Сергеем Юраном. При этом функционер не считает слухи чем-то необычным.

«Как человек, который имеет управленческий опыт, даже не говорю сейчас про футбольный, понимаю, что нет ничего необычного в том, что, как пишут, Юраном интересуется «Спартак». Всё возможно», - цитирует Мелика-Гусейнова Sport24.

Напомним, что на прошлой неделе «Спартак» объявил об увольнении с поста главного тренера Гильермо Абаскаля.

Боссы «Спартака» связывались с Юраном - клуб ищет нового тренера