Даку: «Все ребята доказали, какие они большие молодцы и бойцы»

Лучший футболист встречи «Рубин» - «Локомотив» Мирлинд Даку для «Матч ТВ» поделился впечатлениями от игры.

- Чем остался недоволен в этой игре?

- Я думаю, я как игрок и вся команда, наверное, чем можем быть недовольны? Тем, что не удалось одержать победу. Мы играли очень здорово и заслужили победу. На самом деле соперник тоже очень сильный, но я думаю, что мы сегодня заслужили нечто большее. Но ничего страшного, мы поднимаем голову и двигаемся вперед.

- Почему после удаления «Рубин» создал больше эпизодов во втором тайме, чем при равных составах?

- Я думаю, это реакция и дух команды. Все ребята доказали, какие они большие молодцы и бойцы. Как я уже говорил, сегодня, наверное, по результату мы заслужили большего. Но что поделать? Это футбол, двигаемся дальше.

- Вас сильно бьют по ногам? Кажется, что когда вы в штрафной, вас вообще никто не трогает.

- С самого первого дня игры в футбол я играю именно таким образом. Бьют тебя или нет - неважно. Главное не останавливаться. Может быть, есть какие-то качества, которые мне помогают избегать ударов, продвигаться вперед, но на самом деле нападающий всегда участвует в единоборствах и получает удары. Это может произойти внутри штрафной и вне штрафной. Но вот стараюсь играть до конца и не останавливаться.